Sept candidates se disputeront le titre de Miss Popa'a 2019

Elles seront pas moins de sept à prétendre au titre de Miss Popa’a 2019, lors de la grande soirée d'élection qui se déroulera le vendredi 14 septembre au restaurant Captain Bligh à Punaauia. Pour décrocher la couronne, les sept belles jeunes filles devront séduire le jury à coup de sourires et de charme lors de quatre passages : le premier en tenue de ville, le second en maillot de bain, le troisième lors d'un passage libre sur le thème de l’environnement et enfin le quatrième lors du traditionnel passage en robe de soirée. La soirée sera animée par des artistes locaux.