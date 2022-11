Sept ans ferme et 1,5 milliard d'amende pour les Suédois convoyeurs de cocaïne

Tahiti, le 17 novembre 2022 – Les deux Suédois interpellés le 21 septembre dernier dans le port de Papeete sur un voilier qui transportait 423 kilos de cocaïne dissimulés dans des caches aménagées ont été jugés en comparution immédiate jeudi. Ils ont été condamnés à sept ans de prison ferme et à une amende d'1,5 milliard de Fcfp.



Alors que les acteurs de la lutte contre le trafic de stupéfiants dans le Pacifique viennent de se réunir lors d'un séminaire à Tahiti, les deux Suédois interpellés le 21 septembre dernier sur un voilier dans lequel étaient cachés 423 kilos de cocaïne ont été jugés en comparution immédiate jeudi après-midi. Tel que l'a rappelé le président du tribunal correctionnel, cette conséquente saisie avait été opérée par les agents des douanes et les policiers de la direction territoriale de la police nationale dans le port de Papeete sur un navire en provenance du Panama. Placés en garde à vue, le capitaine du voilier et son marin – tous deux pères de famille – avaient apporté des versions tout à fait différentes. Le premier avait assuré qu'il ne savait absolument pas qu'il convoyait de la drogue quand le second avait tout reconnu en se disant victime d'un chantage fait par des gangsters panaméens qui l'avaient obligé à transporter la drogue.



Les éléments recueillis lors de l'enquête avaient toutefois mis à mal la version des deux hommes. Il était en effet apparu que le capitaine du navire, qui disait s'être rendu au Panama pour travailler sur le bateau d'une riche famille américaine et n'avoir croisé le marin que quelques jours après son arrivée, avait contacté ce dernier moins de 24 heures après avoir posé le pied en Amérique centrale. Une photo du voilier avec des “sacs sur le pont”, prise le même jour, avait été retrouvée sur son téléphone. Après avoir quitté le Panama, les deux hommes avaient rejoint l'Équateur. Durant cette traversée, le système de géolocalisation du bateau était, selon leurs déclarations, tombé en panne. Ils avaient finalement rejoint Tahiti où ils ont donc été interpellés le 21 septembre dernier avec 379 pains de cocaïne cachés dans leur cabine.



“Régate en Australie”



Jugé jeudi, le capitaine du navire, qui avait été placé sous contrôle judiciaire et a donc comparu libre, a montré une grande décontraction à la barre. Le fringant quinquagénaire, capitaine de bateau “depuis 30 ans”, a de nouveau affirmé qu'il ne savait pas qu'il convoyait 423 kilos de cocaïne. Interrogé sur les raisons de sa venue au Panama, l'homme a expliqué qu'il devait travailler pendant six semaines sur le bateau de riches Américains mais que le navire avait finalement été vendu. Rêvant de “traverser le Pacifique”, il aurait alors accepté la proposition du marin suédois de convoyer le voilier en Australie où il devait participer à une régate. L'homme n'aurait pas vu les pains de cocaïne car les “caches étaient extrêmement bien faites”.



Interrogé à son tour alors qu'il comparaissait détenu, le marin a abondé dans le sens du capitaine en affirmant que ce dernier n'était au courant de rien. L'homme, qui gère une agence immobilière en Suède, a soutenu qu'il avait été obligé de convoyer cette drogue. Selon ses déclarations, il aurait en effet eu une relation sexuelle avec une Panaméenne et aurait ensuite été menacé par des gangsters sud-américains qui lui auraient demandé 100 000 dollars en menaçant de le tuer. Ne pouvant payer cette somme, il aurait alors accepté de convoyer la cocaïne jusqu'en Australie pour le compte de ces mêmes gangsters.



“Mule du cartel”



Face à cette version “obscure”, le procureur de la République a rappelé que les éléments téléphoniques recueillis dans le cadre de l'enquête laissaient supposer que le capitaine du bateau l'avait convoyé en toute connaissance de cause. “Il soutient qu'il est venu au Panama pour skipper une riche famille américaine dont il ne dit rien et dès le lendemain de son arrivée, on découvre une photo du voilier sur son téléphone et il appelle le marin. Cela m'amène à vous dire qu'il est venu dans ce pays pour skipper le voilier et convoyer la drogue”. Estimant donc que le capitaine était aussi impliqué que le marin, le représentant du ministère public a requis la même peine de sept ans à l'encontre des deux hommes. Le représentant des douanes a quant à lui demandé au tribunal de condamner les Suédois à payer une amende douanière de 6,5 milliards de Fcfp.



De trop “lourdes” réquisitions pour Me Isabelle Nougaro, l'avocate du marin, qui a assuré que son client, “consommateur de stupéfiants”, avait été faible et que cela l'avait amené à avoir de “mauvaises fréquentations”. Ce n'est qu'une “mule du cartel”, a-t-elle ainsi avancé avant de demander au tribunal de revenir à une plus “juste peine”. Son confrère, Me Teremoana Hellec, qui assurait la défense du capitaine, s'est quant à lui montré outré que son client doive “démontrer son innocence”. Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en condamnant les deux Suédois à sept ans de prison ferme. Ils devront également payer une amende d'1,5 milliard de Fcfp.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 17 Novembre 2022 à 18:51 | Lu 135 fois