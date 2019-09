Sept Polynésiens s'engagent dans la gendarmerie

PAPEETE, 5 septembre 2019 - Sept Polynésiens ont été recrutés mercredi dans le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.



Sept jeunes polynésiens ont signé leur contrat d’engagement au sein de la gendarmerie nationale, ce mercredi à la caserne Bruat de Papeete. Ils sont recrutés en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).



Tous possèdent une technicité particulière qu’ils ont décidé de mettre au service du public au sein de la gendarmerie nationale. Parmi eux, deux ont choisi la spécialité administration et gestion du personnel, deux la spécialité gestion logistique et financière, deux la filière restauration collective et un la spécialité auto-engins blindés.



Ces sept jeunes engagés dans la gendarmerie se sont envolés jeudi pour l'Hexagone. Ils sont inscrits à l’école de gendarmerie de Rochefort où ils suivront une formation de 6 à 9 mois selon la spécialité choisie. Les cours débutent ce lundi. A l’issue de ce cursus, ces jeunes engagés seront affectés en métropole ou en outre-mer en fonction de leur rang de classement.