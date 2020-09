Sénatoriales : Les candidatures sont à déposer entre le 7 et le 11 septembre

Tahiti, le 1er septembre 2020 - Les candidatures pour les prochaines élections sénatoriales, qui se dérouleront le 27 septembre, doivent être déposées au Haut-commissariat entre le 7 et le 11 septembre. En cas de second tour, elles devront être déposées le 27 septembre dès la proclamation des résultats du premier tour et jusqu’à 15 h. Aucune déclaration de candidature ne sera reçue après ces dates.



Les élections sénatoriales, fixées le 27 septembre prochain, se rapprochent à grand pas. Ce ne sont pas moins de 728 grands électeurs qui sont appelés à voter pour élire les deux représentants que compte la Polynésie au Sénat.

Les prétendants au Palais du Luxembourg sont invités à déposer leur candidature au Haut-commissariat, avenue Pouvanaa a Oopa, du lundi 7 septembre au jeudi 10 septembre de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h et le vendredi 11 septembre de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h. En cas de second tour, ils devront les déposer le dimanche 27 septembre, dès la proclamation des résultats du premier tour et jusqu’à 15 h.

L’élection des sénateurs se déroulera, au scrutin majoritaire, le dimanche 27 septembre. Le scrutin sera ouvert à 8h30 et clos à 11 h. En cas de second tour, le scrutin sera ouvert à 15h30 et clos à 17h30.

Aucune déclaration de candidature ne sera reçue après la clôture, précise le Haut-commissariat dans un communiqué.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les candidats seront reçus individuellement et devront venir avec un stylo et porter un masque.