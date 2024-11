Semaine chargée à Paris pour les tāvana

Paris, le 18 novembre 2024 - Grosse semaine à Paris pour les tāvana de Polynésie française. Une importante délégation polynésienne de 280 personnes (élus, conseillers municipaux, adjoints, DGS, etc.) a participé lundi à l’ouverture du 106e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité de France au Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux.





En plus de ce congrès qui va durer une bonne partie de la semaine, plusieurs rendez-vous sont programmés pour certains des élus polynésiens. Un rendez-vous se déroulait d’ailleurs lundi soir, avec l’ensemble des élus ultramarins, au Sénat où le président Gérard Larcher, expliquait déjà qu’à l’occasion de l’étude du projet de loi de finances 2025, les sénateurs allaient veiller à ce que les coupes budgétaires prévues par le ministère du Budget, n’impactent pas trop les collectivités locales, les intercommunalités, et plus généralement les départements, territoires et pays d’outremer.



François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer, a également reçu la délégation polynésienne lundi soir pour des discussions spécifiques au Fenua, toujours au Sénat. Mardi, c’est rue Oudinot que tous les élus des outre-mer prévoient d’être reçus par le ministre à son bureau.



Mercredi, ce sont les maires des îles Marquises emmenée par Benoît Kautai, maire de la commune de Nuku Hiva et président de la Communauté de communes des îles Marquises, doivent être reçus par François-Noël Buffet. Avant de rejoindre le lendemain le Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour la poursuite des discussions dans le cadre du Congrès des Maires.



Enfin, il est à noter que Tearii Alpha, le maire de Teva I Uta et président de la Communauté de communes de Terehēamanu, doit, lui aussi, être reçu rue Oudinot avant que tous les élus ne se rejoignent pour participer à la French Tech Night Outre-Mer, à la Station F.