Seize projets locaux soutenus par le Fonds Pacifique

Tahiti, le 26 février 2020 – La réunion du Fonds Pacifique a eu lieu mardi. La commission a retenu 66 dossiers sur les 92 qui lui ont été soumis. Seize projets polynésiens sont concernés.



La Polynésie française a présidé la réunion du Fonds Pacifique qui s'est tenue mardi, à la présidence. Le Fonds Pacifique est un fonds octroyé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis 1985. Il est destiné à des projets qui visent l'intégration régionale des trois territoires français d'Outre-mer : la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. Plusieurs thématiques peuvent favoriser cette intégration, dont celle de l'environnement. Ce Fonds s'inscrit aussi dans la “Stratégie Indo Pacifique” du président de la République, Emmanuel Macron.



En 2019, les crédits du Fonds Pacifique totalisaient 170 millions de Fcfp. Cette année, ce sont plus de 298 millions de Fcfp qui seront mobilisés.

La réunion qui a eu lieu mardi a réuni le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et le ministre de la Culture et de l’environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, les présidents des commissions de l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, Jean-Paul Mailagi et Tu’i Mata’Utu André Vaitootai, un représentant du haut-commissaire, Titaina Trillon, le secrétaire permanent pour le Pacifique adjoint, Patrice Bonnal, Lise Talbot Barré, du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, le directeur des Finances publiques, Daniel Casabianca, et la directrice de l'Agence française de développement (AFD), Céline Gilquin.



Cette commission a examiné 92 projets. 66 d'entre eux ont été retenus, dont 16 projets polynésiens. Le montant total de financement de ces projets s'élève à près de 274 millions de Fcfp.