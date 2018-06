Seize nouveaux papio à Vaitupa !

PAPEETE, le 23 juin 2018 - L’association des forains de Faa’a a investi. Les membres ont, pour la plupart, acheté de nouveaux manèges. Tous sont arrivés, ils sont montés petit à petit. Mais la fête, déjà, est lancée. L’inauguration et l’ouverture officielle ont eu lieu vendredi soir, à 17 heures.



" Tout au long des vacances ont va faire des jeux et on va faire gagner les gens. On remettra notamment un pass VIP par semaine et peut-être un pass famille la dernière semaine ", annonce Stéphane Philipponneau, le vice-président de l’association. Le pass VIP permet, à son propriétaire, de faire tous les manèges qu’il souhaite, autant de fois qu’il le souhaite, sur une soirée.



Angelina, la secrétaire de l’association raconte : " ça fait treize ans qu’on existe mais l’année dernière, on a eu beaucoup de départs vers Outumaoro. Et ils sont tous restés là-bas. Nous on a voulu rester ici, mais on n’était pas beaucoup ". Il restait six manèges.



L’association des forains de Faa’a compte trente-cinq membres. Pour redonner de la vie à leur site ils ont acheté seize nouvelles attractions. "Et c’est du jamais vu à Tahiti, autant de manèges si différents en un seul endroit, c’est la première fois", assure Stéphane Philipponneau.



Jeremy Tama et sa famille en ont acheté deux : le Dragon et le Break dance. Ils ont déboursé aux alentours de 10 millions de Fcfp. " On s’est réunis avec tous les forains pour faire la liste des manèges à acheter, on a privilégié la diversité et la nouveauté ."



" Il faut compter, pour un tout petit manège, pas moins de 1 à 1,5 million de Fcfp à l’achat ", précise le vice-président. " Il faut multiplier par deux ce prix pour tenir compte du transport et des frais de douane. On y croit, on veut redonner vie à Vaitupa ."



Les nouveaux manèges dont certains sont encore en cours de montage ne sont pas seulement prévus pour les grands. " Vaitupa maintenant c’est aussi pour les petits, on a des choses pour eux. "



L’inauguration et l’ouverture officielle ont eu lieu vendredi à 17 heures. À cette occasion, l’association a offert mille tickets aux mille premiers arrivés. " On espère que les visiteurs vont aimer. On va essayer de faire le buzz, de faire parler de nous et déjà on vous dit que ça ne va pas s’arrêter là. L’année prochaine on aura encore de nouveaux manèges. Il reste de l’espace ici, on va le prendre ", promet Stéphane Philipponneau.