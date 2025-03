Séisme de magnitude 7 au large des îles Tonga, alerte au tsunami levée

Tahiti le 30 mars 2025. Un séisme de magnitude 7 est survenu au large des îles Tonga, dans le Pacifique, a annoncé dimanche l'Institut géologique américain (USGS), en levant l'alerte au tsunami initialement craint.



Le tremblement de terre, finalement peu profond, s'est produit à environ 80 kilomètres (49 miles) au sud-sud-est du village de Pangai, à 12h19 GMT dimanche.



"En se basant sur toutes les données disponibles, la menace de tsunami liée à ce tremblement de terre est désormais écartée", a déclaré le système américain d'alerte aux tsunamis en milieu d'après-midi.



"Des vagues de tsunami atteignant 0,3 à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer sont possibles sur certaines côtes de Niue (...) et des Tonga", avait-t-il précédemment annoncé en parlant de ces deux pays insulaires du Pacifique sud.



L'organisme avait au départ averti que "des vagues de tsunami dangereuses dues à ce tremblement de terre sont possibles dans un rayon de 300 kilomètres autour de l'épicentre, le long des côtes des Tonga".



L'agence nationale des catastrophes des Tonga a lancé un avertissement aux habitants pour qu'ils se tiennent à distance des plages et des rivages.



"Les personnes vivant sur les côtes à basse altitude sont invitées à se rendre sur des terrains plus élevés ou à l'intérieur des terres", a déclaré le Bureau national de gestion des risques de catastrophes des Tonga sur Facebook.



Les tremblements de terre sont fréquents aux Tonga, un archipel de faible altitude comptant environ 100.000 habitants et situé à cheval sur la ceinture de feu sismique.



La ceinture de feu est un arc d'activité tectonique intense qui s'étend à travers l'Asie du Sud-Est et le bassin du Pacifique.