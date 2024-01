Séisme de magnitude 6,3 au large du Vanuatu

Sydney, Australie | AFP | mardi 23/01/2024 - Un séisme de magnitude 6,3 s'est produit mardi au large de l'archipel du Vanuatu dans l'océan Pacifique, a indiqué l'institut américain USGS, sans qu'une alerte au tsunami soit lancée.



Le séisme s'est produit à une profondeur de 37 kilomètres, à 44 kilomètres au sud-ouest de la capitale Port Vila à 01h33 locales (14h33 GMT), a indiqué l'USGS, qui avait initialement fait état d'une magnitude de 6,5.



Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique a indiqué qu'aucune alerte n'était émise après ce séisme, et il n'a été fait état d'aucun dégât matériel à ce stade.



Les tremblements de terre sont fréquents au Vanuatu, un archipel de basse altitude de 320.000 habitants qui chevauche la ceinture de feu sismique du Pacifique, un arc d'activité tectonique intense qui s'étend de l'Asie du Sud-Est au Bassin Pacifique.



Un séisme de magnitude 7,1 avait frappé le sud du Vanuatu en décembre, sans tsunami ni dégât.



Vanuatu est classé parmi les pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les dégâts causés par les tempêtes, les inondations et les tsunamis, selon le Rapport annuel sur les risques mondiaux.