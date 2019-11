Séisme de magnitude 6,1 dans le nord-ouest du Laos

Bangkok, Thaïlande | AFP | jeudi 20/11/2019 - Un séisme de magnitude 6,1 s'est produit jeudi dans le nord-ouest du Laos, près de la frontière avec la Thaïlande, a annoncé l'institut américain de géophysique (USGS).



Le séisme a eu lieu à une faible profondeur jeudi à 06h50 heure locale (23h50 GMT mercredi), a précisé l'USGS.

La secousse a été ressentie à plus de 700 kilomètres, dans la capitale de la Thaïlande, Bangkok, où le pape François se trouve en visite.

La secousse a été notamment ressentie dans le nord et le nord-est de la Thaïlande ainsi qu'à Bangkok, a indiqué Sophon Chaila, un responsable du département météorologique thaïlandais.

"Pour l'instant, il n'y a pas d'informations quant à des dégâts" en Thaïlande suite à ce séisme, a précisé la même source.

Des habitants de la capitale vietnamienne Hanoï ont également déclaré avoir ressenti le séisme.

"Les lampes de plafond bougeaient assez fortement. J'ai eu peur", a déclaré à Hanoï Tran Hoa Phuong, dont l'appartement se trouve dans un immeuble de 27 étages.

Cette secousse est intervenue trois heures après un premier tremblement de terre de magnitude 5,7 qui a frappé la même région au Laos, près du méga-barrage de Xayaburi sur le Mékong. Il n'y avait pas dans l'immédiat d'information en provenance du Laos sur des dégâts ou des victimes.

Le pape François est arrivé mercredi en Thaïlande, première étape de son périple asiatique qui le conduira également au Japon. Il doit rencontrer jeudi le roi de Thaïlande et des responsables politiques avant de célébrer une messe publique dans la soirée.