Séisme de 6,2 au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sydney, Australie | AFP | dimanche 08/02/2020 - Un séisme de magnitude 6,2 s'est produit dimanche au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sans toutefois déclencher d'alerte au tsunami, selon l'institut américain de géologie United States Geological Survey (USGS).



Le tremblement de terre a eu lieu à 122 kilomètres au sud de Kokopo, la capitale de l'île de Nouvelle-Bretagne orientale, à 16H00 (06H00 GMT), selon l'USGS.

Trevor Allen, sismologue au sein de Geoscience Australia, a affirmé que les habitants des régions côtières proches de l'épicentre ont ressenti "un tremblement de terre assez fort", le séisme ayant eu lieu près du littoral.

Mais, selon lui, cette région étant relativement peu peuplée et les bâtiments conçus pour être souples, cela a permis de limiter les dégâts.

"La Nouvelle Bretagne orientale est l'une des régions au monde les plus actives sur le plan sismique et elle subit généralement un tremblement de terre de cette ampleur une ou deux fois par an", a-t-il expliqué à l'AFP.

Miriam Koikoi, réceptionniste à l'hôtel Kokopo Beach Bungalows, a déclaré à l'AFP que la secousse n'avait "pas été si importante" et n'avoir constaté aucun dégât.

La Papouasie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, théâtre d'une intense activité volcanique et sismique.

En février 2018, un séisme de magnitude 7,5 dans le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait fait au moins 125 morts et détruit des centaines de bâtiments.