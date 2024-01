Seine-Saint-Denis : un homme dans le coma après une interpellation policière

Bobigny, France | AFP | vendredi 05/01/2024 - Un homme était hospitalisé dans le coma vendredi à Paris, après une interpellation dans la nuit de mercredi à jeudi durant laquelle il a reçu des décharges de pistolet à impulsion électrique à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), a appris l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.



L'intervention a débuté jeudi peu après 0H00, après l'appel à la police d'un épicier de Montfermeil, se plaignant d'un "individu virulent, agressif et menaçant" qui ne semblait pas être dans un état psychologique normal, a relaté cette source, citant le récit de la police.



Un premier équipage de la brigade anticriminalité intervient et se fait prendre à partie par l'homme. Un fonctionnaire est blessé au doigt et au visage, a poursuivi la même source.



Des renforts arrivent sur les lieux et les fonctionnaires font usage à plusieurs reprises d'un pistolet à impulsion électrique (PIE, qui projette des aiguillons reliés à l'arme par des filins). Le nombre exact de décharges et de PIE utilisés sera déterminé par l'enquête de l'IGPN.



A la suite de son interpellation, l'homme a fait deux arrêts cardiaques, d'après la même source.



Bientôt trentenaire, il est depuis hospitalisé dans le coma.



Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une confiée à l'IGPN sur l'intervention des policiers et leur usage du taser et la seconde sur les violences et menaces de mort à l'encontre des fonctionnaires. Cette dernière a été confiée à la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis.