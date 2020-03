Seine-Saint-Denis: le garçon violenté par son père est mort

Bobigny, France | AFP | lundi 30/03/2020 - Le garçon de 6 ans qui avait été violemment frappé par son père vendredi à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), subissant des lésions cérébrales irréversibles, est mort dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny.



Le petit garçon, transporté à l'hôpital pour enfants Necker à Paris, était plongé dans un état de mort cérébrale, a précisé le parquet.

Une information judiciaire, menée par un juge d'instruction, a été ouverte.

Entendu en garde à vue vendredi, le père de famille de 45 ans avait été mis en examen pour "violences ayant entraîné une infirmité permanente sur mineur de quinze ans par ascendant" et placé en détention provisoire.

Les faits se sont déroulés vendredi après-midi à Tremblay-en-France, au domicile familial où résident le couple et ses enfants, a précisé une source policière.

Les violences conjugales ou intrafamiliales sont exacerbées depuis le début du confinement décidé par le gouvernement le 17 mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Selon des estimations probablement en deçà de la réalité, un enfant meurt tous les cinq jours des suites de violences familiales et quelque 52.000 subissent chaque année des violences, mauvais traitements ou abandons.