Sécurité routière : six conseils pour retenir un ami qui a bu

PAPEETE, le 19 décembre 2018. La fin de l’année approche, période particulièrement propice à la fête, et à la consommation d’alcool. Et ce n’est pas une nouveauté : l’alcool tue au volant. En Polynésie, cela représente la moitié des accidents mortels sur la route (contre un tiers en Métropole). Alors pour profiter des fêtes sans prendre de risques, une conduite sobre s’impose.



Les réveillons de Noël et 31 décembre sont des soirées qui risquent d'être "bien arrosées". Pensez à celui ou celle qui ne boira pas et pourra ramener les autres. Si l'un de vos amis est trop alcoolisé pour rentrer, voici six astuces pour éviter que la soirée s'achève par un drame sur la route.



1- Jouez sur les sentiments

Pour le faire culpabiliser (un peu) pour le dissuader (beaucoup) : “Tu me vois prévenir ta famille que tu viens de te tuer sur la route en sortant de soirée chez moi ?”



2- Raccompagnez-le chez lui

Ramenez-le, à condition que vous ne dépassiez pas vous-même le taux légal d’alcoolémie !



3-Hébergez-le

Proposez à votre ami de rester dormir chez vous jusqu’au lendemain



4-Cachez ses clés

Si votre ami n’entend pas vos arguments, confisquez-lui discrètement ses clés, en le contraignant à rester sur place. Ça peut aussi lui sauver la vie.



5- L'éthylotest

Procurez-vous un éthylotest et faites souffler votre ami. C’est l’argument choc.



6- Appelez un taxi

Ou une personne de son entourage pour venir le chercher.