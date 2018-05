Sécurité routière : le haut-commissaire et le procureur annoncent un renforcement de la répression

PAPEETE, le 7 mai 2018. Au début d'une semaine marquée par deux jours fériés, le haut-commissaire, René Bidal, et le procureur de la République, Hervé Leroy, annoncent un "renforcement de la répression" sur la route.



"Le Haut-commissaire et le procureur de la République ont décidé de renforcer la mise en œuvre de l’arsenal répressif ", annoncent dans un communiqué ce lundi matin le haut-commissaire, René Bidal, et le procureur de la République, Hervé Leroy. Le directeur de la Sécurité publique, le commandant de la Gendarmerie et le directeur de la Prévention routière ont été consultés afin d’identifier de nouveaux modes d’actions permettant de durcir la répression et sanctionner sévèrement les délinquants routiers, en particulier les récidivistes.



Selon les autorités, 658 conducteurs en état d’ébriété ou positifs aux stupéfiants, 774 conducteurs en excès de vitesse et 356 personnes circulant sans permis de conduire ont été verbalisés depuis le début de l'année. "Ces efforts seront poursuivis pour mettre un terme à cette idée trop largement répandue que la route est un terrain de jeu où chacun choisit ses règles dans l’ignorance du code", précise le communiqué. "Au-delà des comportements irresponsables, le simple relâchement de la vigilance et des comportements des usagers de la route peut causer la mort. Cet implacable lien de causalité entre la responsabilité de chaque conducteur et les risques qu’ils prennent, ou font prendre aux autres usagers de la route, doit être à l’esprit de tous."



René Bidal et Hervé Leroy ont donc donné pour instruction aux forces de sécurité d’élever encore le niveau de répression. " Cela se traduira par l’augmentation des contrôles routiers, qu’ils soient visibles ou inopinés, par l’emploi de moyens banalisées pour lutter contre les infractions comportementales, ou encore par le recours à la confiscation du véhicule par l’autorité judiciaire, afin de sanctionner plus sévèrement les délits commis en récidive" , précisent-ils.



Ces actions seront particulièrement ciblées sur les infractions de consommation d’alcool et de stupéfiants, de conduite sans permis, d’excès de vitesse, de défaut de port du casque ou de la ceinture de sécurité ou encore d’usage du téléphone au volant.