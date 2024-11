Sécurité routière : 28 morts en 2024

Tahiti, le 22 novembre 2024 - Avec un taux de mortalité routière trois fois supérieur à celui de la métropole, 28 décès sont déjà recensés en 2024. Alcool, stupéfiants et vitesse excessive en sont les principales causes. Pour tenter de trouver des solutions à ce fléau, un séminaire État-Pays et une journée de sensibilisation auront lieu fin novembre pour agir.



Avec un taux de mortalité trois fois supérieur à celui de la métropole, la route continue d’être un théâtre tragique au Fenua. En effet, dans un communiqué, le haut-commissariat a détaillé les chiffres peu glorieux de la sécurité routière et pour cause : en 2023, 34 vies ont été fauchées sur les routes polynésiennes. Au 18 novembre 2024, le bilan s’élève déjà à 28 décès. Comme toujours, ces chiffres soulignent l’urgence d’agir pour enrayer l’hécatombe. D’autant que les données sont sans appel : 75 % des accidents mortels en 2023 étaient liés à l’alcool et/ou aux stupéfiants, et 50 % étaient causés par une vitesse inadaptée ou excessive. Ces drames se produisent principalement entre 18 h et 6 h, un créneau critique où les comportements à risque semblent se multiplier.



Un séminaire pour réfléchir et agir



Face à cette crise, l’État et le gouvernement polynésien, avec le soutien du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale des Outre-mer, organisent un séminaire sur la sécurité routière les 26 et 27 novembre 2024. Pendant deux jours, acteurs institutionnels, experts et représentants de la société civile se réuniront pour identifier des leviers concrets et tenter de trouver une solution pour réduire le nombre de victimes sur les routes. Les discussions aborderont des thèmes variés : le renforcement des contrôles, l’amélioration des infrastructures, l’éducation routière dès le plus jeune âge ou encore l’accompagnement des conducteurs à risques. Ces échanges visent à établir une feuille de route pragmatique pour une action collective et efficace.



Une journée de sensibilisation pour le grand public



Dans la continuité du séminaire, une journée de sensibilisation ouverte à tous se tiendra le jeudi 28 novembre 2024, de 7 h 30 à 16 h 00, sur l’esplanade de la place To’ata à Papeete. Destinée aux citoyens, élèves, étudiants et professionnels, cette journée proposera des ateliers pratiques et interactifs pour ancrer les bons réflexes de sécurité.



Les visiteurs pourront se former aux gestes de premiers secours grâce à la présence des pompiers de Papeete, s’informer sur les assurances et équipements réglementaires ou encore tester des dispositifs de simulation des effets de l’alcool. Des démonstrations des pompiers de Papeete, comme des interventions sur des véhicules accidentés ou des exercices de désincarcération, viendront compléter ce programme.