Secourisme - Tuamotu : Un examen BSA à Hao

La Direction de la Jeunesse et des Sports (D.J.S.) a été sollicitée par la fédération Polynésienne de protection civile (FPPC) pour organiser un examen du brevet de surveillant aquatique (B.S.A.) à Hao, dans l’archipel de Tuamotu. Le but est de disposer d’un encadrement pour la surveillance des baignades dans le cadre scolaire ou associatif, et renouveler la qualité de surveillant aquatique des candidats déjà titulaires du diplôme sur cet atoll.



Afin de répondre à ce besoin, une formation préparatoire à l’examen du B.S.A. d’une durée de 24 heures a donc été programmée par la FPPC par l’intermédiaire de son correspondant local monsieur James Law. La formation a été assurée par deux professeurs du collège de Hao, messieurs Jean-Pierre Comte pour la partie sauvetage aquatique et Pascal Herve pour la partie secourisme.



Les participants ont aussi participé au jury d’examen sous la présidence de monsieur Sylvain Defaix, agent de la Direction de la Jeunesse et des Sports (D.J.S.) le lundi 14 mai. Les épreuves aquatiques se sont déroulées au quai Opeta, à deux pas de la goélette Saint Croix Marie Stella en escale ce weekend. Les épreuves de secourisme ont eu lieu quant à elles au collège, dans la foulée.



RESULTATS :



Liste des candidats admis en initial :



Mesdames Taiana Fuller, Magnolia Ndoumbe, Tatiana Tevaerai épouse Tehahe et Messieurs Philippe Martin Noureux, René Ndoumbe, Mathieu Puech, Calix Tagaroa, Manuel Tangi, Gil Timo.



Liste des candidats admis en recyclage :



Madame Lia Teuru et monsieur Jean Paul Yim Tay Cheung.



La Direction de la Jeunesse et des Sports tient à remercier Monsieur le Maire de Hao ainsi que Monsieur Patrice Leroy, principal du collège pour l’accès aux différentes infrastructures. Communiqué DJS