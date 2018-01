Secosud : la requête de Teva Rua Nui rejetée

PAPEETE, le 30 janvier 2018. Le tribunal administratif a rejeté ce mardi la requête de la société Tevarua Nui demandant l'annulation du contrat attribuant le marché d’électrification des communes du sud de Tahiti à EDT-Engie.





Début janvier, la société Teva Rua Nui avait demandé l'annulation de la décision du comité syndical du Syndicat pour l’Électrification des Communes du Sud de Tahiti (Secosud) approuvant le choix de la société EDT-Engie comme délégataire du service public de la distribution d’électricité sur le territoire du Secosud et d’annuler le contrat de concession de service public de la distribution d’électricité sur le territoire du Secosud conclu entre le syndicat et la société EDT-Engie.



Pour justifier sa demande, la société Tevarua Nui avait mis en avant que " le contrat est marqué de manœuvres politiques et de conflits d’intérêts" . Le tribunal administratif a rejeté ce mardi cette requête en arguant qu’il n'existait pas de liens d'intérêt entre le président du Secosud, Anthony Jamet, et la société EDT-Engie. Le tribunal administratif a aussi indiqué que " les allégations de la société Tevarua Nui selon lesquelles elle obtiendrait un prix du « mix énergie» inférieur à celui de la précédente concession, ne sont pas assorties de démonstration qui les rendraient crédibles".



Le 23 février 2017, le comité directeur du Syndicat pour l'électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud) avait voté par sept voix pour et une abstention, en faveur de la proposition de son président, le maire de Taiarapu-Est Anthony Jamet : la délégation de service public de l'électricité est confiée jusqu'en 2034 à la société EDT-Engie. Déjà sur ce marché depuis 1988, la filiale polynésienne du groupe Engie (anciennement GDF-Suez) s'occupera de la fourniture d'électricité sur les communes de Hitia'a o te Ra, Teva i Uta et de la Presqu'île pour les 16 années à venir.