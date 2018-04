Second tour des territoriales : les professions de foi mises sous pli

10 agents de l’Office des Postes et télécommunications (OPT) sont également présents et participent au bon déroulement de l’envoi des différents colis aux multiples communes des archipels. Le haut-commissariat a de nouveau confié l’étiquetage des enveloppes aux Ateliers pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées (APRP). Six salariés de l’entreprise ont également été mis à disposition du Haut-commissariat en sus des 193 vacataires pour participer aux opérations de mise sous pli.



Une majorité des 206 000 enveloppes de propagande électorale sont d’ores et déjà en cours de distribution dans toute la Polynésie française, notamment par fret aérien et maritime. Des moyens militaires aériens seront également utilisés pour larguer le matériel électoral au premier ou au second tour éventuel sur les îles de Hereheretue (49 inscrits), de Tematangi (43 inscrits) et de Rapa (414 inscrits) qui sont dépourvues d’aéroport.