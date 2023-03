Sécheresse: distribution d'eau à Mayotte

Paris, France | AFP | mardi 28/03/2023 - Le ministre délégué aux outre-mer Jean-François Carenco a annoncé mardi la distribution d'eau gratuitement pour les habitants les plus démunis de Mayotte et le fourniture de bouteilles à prix coûtant dans cet archipel qui subit une sévère sécheresse.



Concernant la sécheresse que subit actuellement le territoire "nous y travaillons depuis environ 15 jours. Je l'ai évoquée ce matin même avec madame la Première ministre et monsieur le président de la République", a indiqué M. Carenco, répondant à une question de la députée LIOT Estelle Youssouffa, à l'Assemblée nationale.



Le département français situé dans l'océan indien, déjà soumis à deux tours d'eau par semaine, est menacé d’une pénurie de grande ampleur: les niveaux des retenues collinaires sont quatre fois plus bas que l'année dernière à cette même période de fin de saison des pluies.



"Je vous annonce que d'ici 15 jours, grâce à la mobilisation de la sécurité civile, mais sur instruction de monsieur le ministre de l'Intérieur, 400 m3 jour seront disponibles gratuitement pour les plus démunis. L'objectif est d'atteindre au plus tôt 900 m3 par jour", a indiqué le ministre.



Par ailleurs, "j'ai demandé aux deux grands distributeurs présents à Mayotte de vendre de l'eau à prix coûtant, sans aucune marge, pendant les six prochains mois. Un des deux a d'ores et déjà donné son accord. J'attends l'accord du deuxième", a ajouté M. Carenco.



La députée ayant déploré qu'"aucuns travaux pour la deuxième usine de dessalement ni la troisième retenue collinaire", n'aient encore débuté, le ministre a rétorqué que "les projets sont repartis depuis six mois"



"Les procédures concernant la création de la troisième retenue collinaire et de la deuxième usine de dessalement afin d'augmenter les capacités de production de 5.000 m3 sont aujourd'hui débloqués et j'attends les arrêtés d'utilité publique le plus rapidement possible", a dit le ministre.



S'agissant de l'usine de dessalement de l'île de Petite-Terre, "des travaux sont en cours afin d'augmenter au plus tôt la capacité de production de 2.000 m3 jour supplémentaires par rapport à celles d'aujourd'hui et vous savez que c'est le gouvernement qui a débloqué la situation. Les crédits sont disponible", a-t-il ajouté.