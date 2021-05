Sébastien Lecornu attendu sur la relance économique et le nucléaire

Tahiti, le 7 mai 2021 - Attendu sur le dossier du nucléaire et sur les questions de relance économique, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu est arrivé hier à 21h30 à l'aéroport de Tahiti Faa'a. En déplacement au fenua jusqu'au 14 mai, il a notamment souligné que "la Polynésie peut servir d'exemple" sur le front de la vaccination.



Accueilli par une délégation restreinte du fait des contraintes sanitaires, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu est arrivé hier à 21h30, à l’aéroport de Tahiti Faa’a. Vaccinés, le ministre et les membres de la délégation ministérielle, se sont soumis au protocole sanitaire d’entrée sur le territoire. Les tests antigéniques réalisés par les équipes de l’ILM se sont révélés négatifs. Pour sa troisième visite officielle en Polynésie française et première en qualité de ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu se rendra dans plusieurs communes de Tahiti mais aussi à Bora Bora et à Hiva Oa pour une série de rencontres et d’échanges auprès des acteurs du territoire.



Attendu sur le dossier du nucléaire et sur les questions de relance économique, le ministre est notamment venu préparer la visite du chef de l'Etat. Convaincu que "la Polynésie peut servir d'exemple" sur le front de la vaccination, le ministre a indiqué que si la Polynésie est "capable de réussir à l'échelle d'un territoire d'un peu moins de 300 000 habitants, mais grand comme l'Europe ce rythme de vaccination, ça voudra dire qu'on sera capable de réadapter l'activité touristique dans d'autres territoires d'outre-mer assez rapidement".