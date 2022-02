Sean Penn en Ukraine pour réaliser un documentaire sur l'invasion russe

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 24/02/2022 - L'acteur et réalisateur américain Sean Penn se trouve à Kiev où il est en train de tourner un documentaire sur l'invasion lancée par la Russie, a annoncé jeudi la présidence ukrainienne.



Sean Penn a été photographié parmi les participants d'une conférence de presse du gouvernement à Kiev et on peut le voir rencontrer le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du chef de l'Etat ukrainien.



"Le réalisateur est venu à Kiev spécialement pour enregistrer tous les événements qui se déroulent en Ukraine et en tant que documentariste pour dire au monde la vérité sur l'invasion de notre pays par la Russie", déclare un message rédigé en ukrainien sur la page Facebook des services présidentiels.



"Aujourd'hui, Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l'Ukraine en se trouvant en Ukraine. Notre pays lui est reconnaissant pour une telle manifestation de courage et d'honnêteté", ajoute ce message.



Les services de M. Zelensky ajoutent que l'artiste américain fait preuve d'un courage "qui fait défaut à beaucoup d'autres, particulièrement les hommes politiques occidentaux".



Sean Penn s'était déjà rendu en Ukraine en novembre dernier et avait rencontré des militaires.



Agé de 61 ans, l'acteur aux deux Oscars - pour "Harvey Milk" et "Mystic River" - tourne un documentaire pour les studios Vice, selon la chaîne NBC News.



Sollicités par l'AFP, ni Vice ni les représentants de Sean Penn n'avaient réagi jeudi après-midi.



Sa visite à Kiev coïncide avec le déclenchement par l'armée russe d'une opération militaire de grande ampleur en territoire ukrainien, avec tirs d'obus et de missiles près de nombreuses villes du pays, avec des combats aux portes de la capitale.



Sean Penn a par le passé suscité des controverses avec ses engagements politiques ou dans des sujets d'actualité, notamment après son interview du parrain de la drogue mexicain, Joaquin "El Chapo" Guzman, alors qu'il était en fuite.