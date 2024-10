Sciences en fête : l’océan à l’honneur

Tahiti, le 6 octobre 2024 - La 33e édition de la Fête de la science se déroule de 4 au 18 octobre sur la thématique de l’océan. Le lancement a eu lieu ce vendredi dans le hall de l’assemblée à Papeete. Les élèves étaient nombreux. Ils ont pu manipuler, découvrir, comprendre en voguant de stand en stand.



Cette année, la Fête de la science met à l’honneur l’océan avec la thématique “Océan de savoirs” en lien avec la prochaine Conférence des Nations Unies sur l’Océan prévue en juin 2025 à Nice. Vendredi un va’a des sciences a été organisé à l’assemblée avec des ateliers et des animations scientifiques impliquant 25 partenaires scientifiques, associatifs et institutionnels.



Les élèves de tous niveaux étaient nombreux. Sophie Chatton, professeure de Sciences de la vie et de la Terre en classes de Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) avait fait le déplacement depuis Taravao : “Ici les élèves peuvent manipuler, comparer, se questionner. Ils ont accès à plein de choses, cela leur permet d’éveiller leur curiosité mais aussi de se familiariser à la démarche scientifique. Et ça marche ! Tous s’intéressent.” De fait, les classes étaient amassées autour des stands formant des groupes compact.



Donner du sens aux apprentissages



Plus loin, ils avaient entre 6 et 8 ans. Les questions s’enchaînaient sous les yeux des enseignants, ravis. “Nous avons travaillé sur les animaux marins en classe, la thématique de cette fête de la science tombait à pic. Nous pouvons concrétiser les apprentissages. Cela donne du sens de pouvoir toucher, d’échanger avec des professionnels.”



La journée s’est terminée par une table ronde autour du sujet “Les grands fonds marins” en présence d’experts et personnalités de divers secteurs pour croiser leurs visions et enrichir notre compréhension des enjeux liés à la connaissance des grands fonds marins. La fête continue avec deux autres conférences cette semaine (voir encadré), des journées portes ouvertes permettant aux scolaires de visiter des centres de recherche comme l’Institut Louis Malardé, le Criobe, les stations de Météo-France à Faaa et Mangareva jusqu’au 17 octobre ou encore des interventions pédagogiques dans les établissements scolaires permettant à des scientifiques de rencontrer et d’échanger avec des élèves, depuis 1er degré jusqu’au lycée.



À noter que des capsules vidéo, présentant les travaux menés par des chercheurs et scientifiques sont accessibles en ligne depuis vendredi 4 octobre.



À venir



Mardi 8 octobre, de 17h30 à 19 heures, amphithéâtre A3 de l’UPF avec Dr Vahine Ahu’ura Ruru, ambassadrice de la Fête de la Science 2024.

Jeudi 10 octobre, de 17h30 à 19 heures, amphithéâtre A3 de l’UPF avec le Dr Laetitia Hedouin, le Dr Victoire Laurent et le professeur Guillaume Mita.



Nouveau ! Une version polynésienne du jeu Défi nature



Le comité français de l’UICN, soutenu par le Pays, a imaginé un Défi nature spécial Polynésie. Il permet de découvrir la faune marine et terrestre du Fenua en jouant et en s’amusant. Il est en français et en reo tahiti. Il sera distribué gratuitement dans tous les établissements scolaires et est désormais disponible à la librairie Odyssey.



