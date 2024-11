Science4Reefs met la science au service de la société

Tahiti, le 20 novembre 2024 - Lancée il y a une petite année sous l’égide de la fondation CNRS, et présentée officiellement ce mardi soir, la fondation Science4Reefs s’est fixée pour mission de mieux comprendre et de protéger les coraux. Ces êtres vivants mis en danger par les activités humaines sont pourtant indispensables à la survie des récifs coralliens.



Pourquoi avoir créé Science4Reefs et ne pas seulement œuvrer en laboratoire ? “Pour passer à l’action”, répond le docteur Laetitia Hédouin, présidente de la fondation Science4Reefs et membre fondatrice avec, notamment, le biologiste marin Serges Planes. Titulaire d'un doctorat en biologie marine de l'université de La Rochelle, elle est reconnue pour ses recherches sur la résilience des coraux face au changement climatique. Avec une carrière distinguée au niveau international, elle combine expertise scientifique et passion pour la préservation des récifs. Elle insiste sur l’urgence à préserver les coraux. “J’ai eu envie de mettre ma curiosité scientifique au service de la société. Il faut des choses concrètes.”



La fondation va permettre d’apporter des résultats scientifiques. Par exemple, une pépinière de corail a été installée au niveau du rejet d’eau du Swac à Tetiaroa. Cette eau, fraîche, a permis de protéger les coraux lors de la dernière canicule marine. D’autres projets sont prêts à démarrer pour confirmer ou non l’intérêt de restaurer les récifs, de conserver des individus dans une sorte de banque pour obtenir une réserve génétique à l’image de la réserve mondiale de semences du Svalbard, sur l’île norvégienne du Spitzberg.



Science4reefs est composée de chercheurs en biologie et écologie du récif cumulant plus de 40 ans d’expertises dans la conception et la publication de recherches. Le parti pris de la fondation est de devenir un incubateur de solutions pour les récifs afin de promouvoir par la suite des solutions efficaces et déployables à grande échelle pour limiter le déclin des récifs. La fondation Science4Reefs favorise l’esprit d’innovation et de découverte. Elle encourage les jeunes talents dans cette démarche avec la création d’un prix chaque année pour les aider à tester une idée nouvelle pouvant préserver la biodiversité corallienne.



Diversité d’approche



Mais ce n’est pas tout, elle ouvre ses portes aux artistes pour échanger, aux classes pour transmettre, au grand public sur demande. Un lieu de vie a été construit sur un motu à Moorea. L’artiste Marine Coutelas raconte : “L’endroit est idéal. On est le nez sur la barrière de corail, déconnectés.” Elle suit de près les travaux de chercheurs, plonge, observe les manipulations. “Pour nous, scientifiques, c’est enrichissant de la voir créer”, complète Laetitia Hédouin.



En croisant les domaines de la science, de l’art, de l’éducation et de la communication, la fondation privilégiera la création de messages, d’outils et d’œuvres audacieuses pour diffuser la connaissance scientifique, dans le but de provoquer curiosité, découverte et interrogation.



Pour aller plus loin, la fondation va inviter les pouvoirs publics à s’intéresser à la question. La connaissance scientifique avance, mais cette connaissance est rarement transmise aux acteurs décisionnaires. Or, certaines décisions pourraient être plus judicieuses, avec la connaissance scientifique adéquate.



Science4Reefs, lancée il y a plusieurs mois, a été officiellement présentée ce mardi soir à Tahiti en présence de partenaires et mécènes potentiels. Elle est accompagnée dans son action de communication par une illustre ambassadrice : Flora Artzner. Ingénieure chargée de projets biodiversité, elle a acquis sept années d'expérience en gestion de projets marins, dont trois ans dans le Pacifique, travaillant pour l'UICN en Polynésie française et pour le PROE aux îles Samoa. Elle est devenue, ensuite, une athlète accomplie et reconnue, remportant notamment les championnats du monde de wingfoil en 2022. “J’ai été touchée par la diversité d’approche de la fondation”, explique-t-elle. “C’est dans la différence que l’on trouve des solutions”, conclut Laetitia Hédouin.



