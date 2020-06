Scène ouverte au Vaima pour la Fête de la musique

TAHITI, le 16 juin 2020 - Dans le cadre de la fête de la musique, l’association Vaima Shopping Center organise la deuxième édition des Sound days jusqu'au 20 juin.



Tous les jours de 9 heures à 11h30 et de 13h30 à 16 heures une scène ouverte est mise à disposition de tous les musiciens et chanteurs amateurs. Le matériel de sonorisation est fourni.



Des concerts acoustiques sont prévus tous les midis de 11h30 à 13h30 et samedi de 10h30 à 12h30. Koru sera présent aujourd'hui, Pepena demain, Maro’Ura jeudi, Foga Band vendredi et Tuakana samedi.



Pour la fête des pères, les enfants sont les bienvenus sur scène pour chanter les poèmes et chansons à leur papa.