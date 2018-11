Scandale en Irlande après la fausse mort d'un joueur pour reporter un match

Dublin, Irlande | AFP | mercredi 28/11/2018 - Une mort tragique, une minute de silence en hommage... et un défunt qui finalement refait surface, bien vivant: la supercherie orchestrée par un dirigeant d'un club de foot irlandais, le week-end dernier, provoque la consternation dans le pays.



Se disant dévasté par la mort le vendredi matin d'un de ses joueurs dans un accident de moto, le club amateur de Ballybrack à Dublin a demandé à reporter son match le week-end passé.

Demande acceptée par la ligue en pareilles circonstances, qui organise même une minute de silence sur tous les terrains où se jouent les autres matchs.

Un moment immortalisé par le club des Liffey Wanderers qui poste sur Facebook une photo de l'hommage avant son match, accompagnée d'un message exprimant sa "sincère compassion" avec l'équipe du disparu.

En soutien, la ligue de Leinster va jusqu'à publier lundi un message de condoléances dans un journal irlandais... sauf que Fernando Nuno La Fuente, le joueur de Ballybrack supposé être mort, est bien vivant.

"C'est vraiment extrême de faire ça pour reporter un match", commente stupéfait le président de la ligue amateur de Leinster, David Moran, auprès de la chaîne de télévision irlandaise RTE.

- "Erreur de jugement" -

"Nous avons réagi de bonne foi", se défend Moran, qui a compris que quelque chose clochait en appelant le club lundi matin.

Au téléphone, il explique vouloir présenter ses condoléances, se rendre à l'enterrement et savoir ce qu'il peut faire pour aider la famille. On lui répond que le corps a été rapatrié en Espagne le samedi.

"Immédiatement, ça a fait tilt.", raconte Moran. "Comment vous pouvez être rapatrié le samedi en Espagne en étant mort le vendredi matin ?"

Face au canular, le club de Ballybrack plaide "l'erreur de jugement" individuelle de son désormais ex-secrétaire.

"Cette erreur grave et inacceptable va complètement à l'encontre de notre volonté et a été commise par une personne qui traverse des difficultés personnelles, à l'insu du reste du club", se défend l'équipe amateur du sud de Dublin dans un mea culpa sur Facebook.

Une supercherie difficile à avaler pour le président de la ligue de Leinster: "Nous avons organisé une minute de silence tout le week-end pour ce jeune homme. C'est totalement ridicule."

"Ils n'avaient qu'à déclarer forfait, ils auraient eu une amende et c'était tout", regrette-t-il sans encore comprendre "pourquoi ils ont fait ça".

La Fuente, qui a en fait déménagé dans l'ouest de l'île, semble avoir mieux encaissé la nouvelle de son décès: "De mon côté, c'est drôle parce que j'ai pu assister à ma propre mort", s'amuse-t-il, interrogé par RTE.

Il l'a apprise mardi alors qu'il jouait à un jeu vidéo après sa journée de travail: "On m'a dit: +Tu es une star+", raconte-t-il.

Et le coup paraît prémédité, La Fuente explique que Ballybrack l'a contacté la semaine dernière pour l'informer qu'il pourrait entendre parler de lui.

Sans qu'il ne s'imagine que ça irait aussi loin: "Je pensais que ce serait pour m'être cassé la jambe ou quelque chose comme ça", assure le revenant.