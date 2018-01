Savoirs pour tous : niveau de la mer et réchauffement climatique

Nous travaillons sur l'évolution récente du niveau de la mer, c'est-à-dire sur les cent dernières années

Il existe en France, et donc en Polynésie française, un réseau d'observateurs de niveau de la mer. Ces observateurs sont constitués d'un marégraphe et d'un GPS

Certains ne suivent que les variations sur l'année. Les autres sont capables en plus de suivre des variations sur une trentaine d'année. Ils peuvent donc permettre de suivre des phénomènes climatiques plus globaux

", annonce Guy Woppelmann en préambule. Il est professeur des universités en géosciences à l'université de la Rochelle et sera, lundi soir, à l'université de Polynésie française pour une intervention dans le cadre des conférences Savoirs pour tous.", promet-il. "." En fait, en 2001, un chercheur s'est étonné de la différence entre l'évolution du niveau de la mer observé par les différents outils en place dans le monde et l'évolution du niveau de la mer attendu.Guy Woppelmann explique : "".Le mystère a été résolu récemment. Deux équipes, l'une composée de chercheurs de l'université de Stanford dans la Silicon Valley au sud de San Francisco, et l'autre de chercheurs venus d'universités européennes et hawaïennes, ont fait paraître des résultats tout à la fois rassurant et… inquiétant.Ils rassurent d'une certaine manière puisqu'ils permettent de résoudre l'énigme posée en 2001. Les résultats de l'équipe américaine sont parus en 2015 dans la revue Nature . Ils montrent que, finalement, l'observation de l'élévation du niveau de la mer était de 13 cm au XXème siècle et non de 18. "" En moyenne, l'élévation du niveau de la mer est donc de 12 cm à en croire ces résultats.Ces études ont, par ailleurs, confirmé une accélération du processus d'élévation du niveau de la mer. "." La situation semble pire que ce qui avait été imaginé. Elle sera discuté lors du prochain rassemblement du Giec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.En attendant, les chercheurs restent à l'œuvre. Ils continuent de récolter des données, mais aussi de les contrôler pour validation. C'est d'ailleurs la raison de la présence de Guy Woppelmann sur le territoire. Avec Séverine Enet du Service hydrographique et océanographique et la Marine (Shom) de Brest et Étienne Poirier de l'université de la Rochelle, il s'est rendu à Vairao sur la presqu'île et à Rangiroa.", indique Guy Woppelmann.Le marégraphe est un instrument qui enregistre la hauteur du niveau de la mer (et par suite ses variations) par rapport à une référence locale, souvent attachée à la côte. L'information contenue dans leurs enregistrements va donc au-delà de la connaissance du seul phénomène de la marée.", précise Guy Woppelmann. "." Sachant que l'étude du climat se fait sur une période minimum de 30 ans. Les tempêtes, cyclones, tsunamis n'étant "que" des phénomènes météorologiques.Les observateurs, installés en Polynésie depuis 2008 (sauf Rikitea et Papeete qui sont là depuis les années 1970), récoltent des données qui sont utilisées par le Global Sea Level Observing System de l'Unesco. Elles doivent être fiables. Le Shom, pour ce faire, réalise un entretien des appareils chaque année et un "gros contrôle" tous les trois ans.Guy Woppelmann, Séverine Enet et Étienne Poirier ont participé à ce contrôle. Ils ne sont pas venus les mains vides. "" Les résultats de ces tests sont en cours de validation. Le Shom pourrait bientôt être équipé de nouveaux outils de contrôle des observateurs.Des résultats, bruts, ne valent rien. Ils doivent être vérifiés, les données croisées, comparées, discutées. "", confirme Guy Woppelmann. Concernant le climat, son évolution, le processus de réchauffement, il reste de très nombreuses questions sans réponse. Des polémiques sont toujours en cours. Ceci étant dit, des tendances se dessinent. Elles ne sont pas très optimistes.Découvrir la revue PNAS