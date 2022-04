Sauvetage d'un voilier au large de Moorea

Tahiti, le 8 avril 2022 – Un voilier a été secouru en mer mercredi à 16 miles nautiques au large de Moorea, suite à une avarie de barre.



Un voilier et ses trois occupants ont été secourus ce mercredi à 16 miles nautiques au nord de Moorea alors qu’il était en avarie de barre, dans une mer agitée. L’opération a été conduite par des bénévoles de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) à la demande du centre de coordination de sauvetage aéro-maritime (JRCC).



Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 avril, le JRCC Tahiti a été informé qu’un voilier monocoque d’environ 10 mètres de long, avec trois personnes à bord, est en avarie de barre entre Moorea et Huahine. Le centre de coordination a diffusé un message d’assistance et s'est mis en recherche d’un moyen pour se rendre sur la zone. Après contact avec plusieurs moyens privés, le JRRC a pris attache avec la FEPSM, pour trouver une solution. Il se trouve que l’association organise cette semaine sur Tahiti, un stage de formation au profit d’une douzaine de bénévoles des stations des archipels. Elle a répondu favorablement à la requête de l’équipage. Un bonitier privé, le Meleani, a appareillé avec des membres de la FEPSM vers 14 heures ce mercredi pour aller intervenir à plus de 35 milles marins (64 km) de Tahiti. Trois heures plus tard, le bonitier était au contact du voilier dès lors rassuré et 30 minutes après la remorque était passée. C'est ainsi que le convoi a fait route vers Tahiti à environ 3 nœuds.



Jeudi à 5 heures du matin, la vedette Ravaru de la station FEPSM de Vaitupa a appareillé pour aller relever le Meleani et apporter quelques vivres frais pour tous. Une plongée de vérification a confirmé l’absence de safran sur le voilier, avant que le Ravaru reprenne sa route en convoi et arrive à la marina d’Arue à 9h40. Le voilier, dont l’équipage a montré beaucoup de sens marin pendant sa fortune de mer, est désormais en sécurité, tandis que la vedette Ravaru a rejoint son port d’attache à Vaitupa pour reprendre son stage de formation. Une opération qui vient enrichir le retour d’expérience, utile à tous les stagiaires de la FEPSM.