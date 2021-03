Sauvegarde de l'emploi : un guichet infos au ministère de la Culture

Tahiti, le 1er mars 2021 - Un guichet d'information sur les démarches de sauvegarde de l'emploi sera mis en place mercredi jusqu'à la fin du mois, au ministère de la Culture, de l'environnement en charge de la jeunesse, des sports et de l'artisanat pour les usagers concernés par ces secteurs.



Le ministère de la Culture, de l’environnement en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat met en place à partir de mercredi un guichet d’information à destination des usagers qui souhaitent être guidés et accompagnés dans leurs démarches concernant les dispositifs de sauvegarde de l’emploi concernant ce ministère et récemment mis en place. Il sera disponible tout le mois de mars.



Pratique :

Guichet infos, au 2e étage du bâtiment de la Culture, face au Cesec, rue des Poilus Tahitiens, à Papeete.

Du mercredi 3 au mercredi 31 mars, du lundi à vendredi, de 7h30 à 11h30.

Contact par téléphone au 40 80 30 12 ou 40 80 30 18 ou sur la page Facebook @Guichet Infos du ministère de la Culture en Polynésie française.