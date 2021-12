Sarthe: les six enfants ayant reçu une surdose de vaccin dans un état "rassurant", selon l'ARS

Rennes, France | AFP | lundi 20/12/2021 - Les six enfants ayant reçu samedi "par erreur" une dose trop forte de vaccin Pfizer au Mans, se trouvaient lundi dans un "état rassurant", a indiqué la direction territoriale de l'ARS, précisant que deux enfants faisaient encore l'objet d'une "surveillance".



Ces enfants avaient reçu une dose de 20 µg (microgrammes) de Pfizer Comirnaty au centre départemental de vaccination de grande capacité du Mans où s'était rendu, le même jour, le Premier ministre Jean Castex.



"Un enfant a encore de la fièvre, seulement de la fièvre", du paracétamol lui "a été administré" et un deuxième enfant présente une "petite douleur au bras", a détaillé la direction locale de l'Agence régionale de santé.



Un troisième enfant a eu "de la fatigue et une douleur au bras, mais ces symptômes ont disparu" lundi matin. Les trois autres enfants n'ont pas eu de symptômes, a-t-elle ajouté.



Le centre de vaccination du Mans a "activé une ligne de vaccination pédiatrique pour les 5-11 ans, à risque de formes graves de Covid-19 et aux enfants vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée", avait indiqué dimanche la préfecture et l'ARS des Pays de La Loire dans un communiqué.



Le surdosage survenu samedi a été "vu tout de suite", a souligné lundi la direction territoriale de l'ARS et "le protocole de préparation (des doses de vaccin) a été revu par les équipes".



Avec un surdosage, "on ne sait jamais comment cela peut réagir mais l'état (des enfants) est plutôt rassurant. Ce sont symptômes plutôt traditionnels, comme on peut les retrouver chez les adultes", a-t-on ajouté de même source.



Les parents des enfants ont été rappelés lundi par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) pour refaire un point après le week-end.



Parmi les enfants ayant reçu une surdose, trois sont âgés de 10 ans, deux ont 11 ans, un sixième a 8 ans.



Normalement, la dose administrées pour les 5-11 ans correspond à 10 microgrammes de Pfizer pédiatrique et est portée à 30 microgrammes de Pfizer Comirnaty à partir de 12 ans, avaient précisé préfecture et ARS.

le Lundi 20 Décembre 2021 à 04:38 | Lu 209 fois