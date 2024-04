Sardou bientôt décoré par Macron, tollé chez les féministes

Paris, France | AFP | mercredi 10/04/2024 - L'annonce de la prochaine décoration de Michel Sardou de l'Ordre national du mérite par Emmanuel Macron a fait bondir certaines militantes féministes comme la députée écologiste Sandrine Rousseau ou Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes.



"Emmanuel Macron va décorer Michel Sardou de l'Ordre national du mérite", ont indiqué mercredi des conseillers de l'exécutif à l'AFP, confirmant en partie une information du Nouvel Obs.



Selon l'hebdomadaire, Michel Sardou se verra remettre ses décorations de Grand Officier de l’ordre national du mérite lors d'une cérémonie en juin à l'Elysée. Une date qui n'a pas été confirmée par l'exécutif.



"Le patriarcat va tomber, il vacille déjà. Mais ils se décoreront tous mutuellement avant", a taclé sur ses réseaux sociaux Sandrine Rousseau, députée et figure féministe.



Michel Sardou, au cours de ce qu'il a présenté comme sa dernière tournée, a dédicacé ironiquement sa chanson "Je vais t'aimer" à Sandrine Rousseau.



"La chanson qui vient risque de déstructurer Sandrine Rousseau!", avait-il lancé hilare à son public, devant 5.000 fans, lors du coup d'envoi de cette tournée en octobre 2023 en Normandie, avait constaté l'AFP.



"À faire pâlir tous les Marquis de Sade/À faire rougir les putains de la rade (...) Je vais t'aimer" entend-on dans ce titre datant de 1976.



"Et c'est sûr que ça mérite une décoration!" a grincé la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, citant les paroles de la chanson "Les villes de solitude" (1973): "J'ai envie de violer des femmes/De les forcer à m'admirer".



"Le 1er avril c'était il y a 8 jours", s'est désolée en ligne mardi Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, à l'annonce du Nouvel Obs.



Admiré autant que détesté, Michel Sardou, 77 ans, s'est imposé comme l'un des monuments de la chanson française au cours d'une carrière marquée par des dizaines de tubes ("La Maladie d'amour", "Les Lacs du Connemara", "Etre une femme"...) et des prises de positions discordantes.



pgr-vl/may/fan