Sarah Viault : Idées claires et lumière noire

TAHITI, le 20 avril 2023 - L’artiste Sarah Viault, connue pour les affiches Ecological utopia qu’elle créé depuis quatre ans, s’installe à la galerie de Winkler pour une dizaine de jours. Elle a créé une vingtaine d’œuvres, des acryliques, qui dévoilent leurs détails sous un faisceau de lumière noire.



À travers une vingtaine de tableaux à l’acrylique, Sarah Viault souhaite proposer une expérience immersive en dévoilant des peintures à double lecture. Le sens caché est révélé au visiteur à la lueur de la lumière noire. En passant un faisceau de lumière sur les pièces, le visiteur pourra découvrir toute la féérie des œuvres. “ Je cherche dans mon travail à faire ressortir le beau, le côté positif, tout en abordant des thématiques profondes .”



Amoureuse de la Polynésie et de la beauté de sa nature, la démarche de Sarah Viault est engagée. Elle a pour vocation à sensibiliser le public sur la préservation de l'environnement : sa richesse et sa biodiversité. Elle met souvent à l’honneur des espèces endémiques, dans un univers coloré, verdoyant, paradisiaque… la représentation d’une utopie. “ En termes de combat, je préfère semer des graines, plutôt que de pointer du doigt tout ce qui ne va pas. Il me semble qu’il vaut mieux chercher des solutions .”



Le double sens quant à lui se veut moins éclatant et pousse à réfléchir davantage au respect de cette nature et aux menaces à laquelle elle doit faire face. Une réalité moins joyeuse, plus sombre… d’où le titre de l’exposition : Utopie/Dystopie.



Des œuvres grands formats



Diplômée des Beaux-Arts, Sarah Viault est une artiste voyageuse, grande défenseuse de la nature. Plusieurs de ses réalisations habillent déjà certains murs et immeubles polynésiens. À Hiva Oa, elle a procédé à la création de la plus grosse fresque murale des Marquises pour l'arrivée de la délégation présidentielle. Elle est l’auteure de “Ia ora na e Maeva no Papeete”, une fresque XXL dans le tunnel de Papeete avec l’artiste international Millo (octobre 2021), de la fresque Les ailes de Vaitavere combinant légende polynésienne et protection de la nature, à Punaauia (novembre 2021). On lui doit aussi Cœur Natura, création d’une peinture sur une sculpture de cœur au jardin de Paofai à Papeete, et, à Pirae, une fresque en anamorphose sur le bâtiment des jeunes travailleurs à Pirae (mai 2022). Elle a travaillé sur le quai et à la mairie de Makatea (juin 2022), fait Te Ao Ninamu sur la résidence OPH Luine à Papeete (juin 2022) ou encore Vaitavatava Matairea à la résidence OPH Vaitavatava à Papeete (novembre 2022).



“ J’ai suivi mes études à Bordeaux il y a un peu plus de dix ans ”, détaille-t-elle. “ Ensuite, j’ai fait un tour du monde pendant quatre ans. Au cours de ce voyage, j’ai continué à créer. ” Sarah Viault, par exemple, a réalisé une fresque à Melbourne en Australie où elle a également fait une exposition, elle a fait des toiles en Indonésie.



Trois Golden tickets



Elle est arrivée en Polynésie il y a quatre ans et a lancé ses affiches artistiques intitulées Ecological utopia. Chacune de ces affiches traite d’un animal emblématique menacé. Sarah Viault puise pour ce faire dans la liste de l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elles sont imprimées sur du papier recyclé avec des encres végétales. Une partie des bénéfices (10%) obtenus avec la vente de ces affiches est reversée à des associations locales comme Océania, Te Mana o te moana, la Sop Manu. Le choix des associations est fonction du thème de l’affiche : une baleine, une tortue, un oiseau. La dernière en date est sortie il y a peu. “ Pour la faire, j’ai délaissé le numérique pour revenir à la peinture. L’originale est partie à New York .” Elle a été retenue parmi d’autres œuvres par l’association Human impact institute. Les reproductions sont disponibles à Tahiti, elles sont en vente à la galerie Winkler. “ Il y a 50 exemplaires parmi lesquels j’ai glissé trois tickets d’or. ” Comme dans Charlie et la chocolaterie, les heureux gagnants seront récompensés. “ Ils pourront choisir une affiche de leur choix .”



Pratique



Jusqu’au 2 mai à la galerie Winkler.

Entrée libre.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 heures. Le samedi de 8h30 à 12h00.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 20 Avril 2023 à 20:30 | Lu 386 fois