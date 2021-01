Sarah Dukhan : sensibiliser pour un monde meilleur

TAHITI, le 27 janvier 2021 - Elle a écrit la série Label Hina, a initié l’aventure Zéro déchets Tahiti, poursuit son projet Une famille en pleine forme. Sarah Dukhan mène des activités diverses, à première vue. En réalité, elles ont un point commun : sensibiliser autrement au respect de l’humain et de la nature.



" Je suis sur différents projets, c’est vrai, mais il y a une ligne directrice dans tout cela ", fait remarquer Sarah Dukhan. " J’aime sensibiliser autrement, utiliser le média audiovisuel, mettre en place des actions et défis, des jeux. "



Elle utilise des outils de communication pour amener à plus de respect de soi, de l’autre et de l’environnement. Pour parvenir à ses fins, elle reste dans la bienveillance et ne porte aucun jugement.



De Bangui…



Elle a vécu en Afrique jusqu’à ses 18 ans, lorsqu’il a été question d’études supérieures. Après le Centrafrique (Bangui), la Nouvelle-Calédonie, elle s’est installée à Dakar au Sénégal avec sa famille.



Elle a suivi une formation à l’Institut national des sciences appliquées (INSA) orientée en énergie, a effectué un stage aux États-Unis avant de débarquer en Polynésie, en 1999.



Dans le cadre d’un volontariat à l’aide technique (VAT), elle a intégré l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) en 2000 pour travailler sur le développement des énergies renouvelables.



" J’ai eu pour mission, notamment, l’électrification de sites isolés aux Tuamotu ", précise-t-elle. Sur le terrain, elle a pris conscience de problématiques comme la gestion des déchets. " C’est là véritablement que j’ai été sensibilisée à la protection de l’environnement. "



À l’issue de son contrat, elle a été conseillère technique au ministère du transport et de l’énergie, à intégré différents bureaux d’études.



Elle est rentrée en métropole, a créé une entreprise. " Ce qui a été très formateur ." Puis a finalement intégré l’Ademe en France pour mettre en œuvre les directives européennes du plan climat. Cette étape a duré quatre ans. L’appel de la Polynésie y a mis un terme.



… à Tahiti



Revenue à Tahiti, elle a donné des cours de théâtre, a participé à la fondation de la compagnie du Caméléon, tout en cherchant un moyen de sensibiliser le plus grand nombre sur des sujets qui lui tenaient à cœur. " C’est ainsi que j’en suis arrivée à écrire la mini-série Label Hina ."



En parallèle et jusqu’en 2019, Sarah Dukhan, qui fait partie de la troupe Tahiti impro, a assuré des ateliers, stages et formations théâtre avec Pk0.



Elle donne toujours des cours à l’Université de Polynésie française et à l’école de commerce de Tahiti. Elle a aussi imaginé les défis Famille zéro déchet, Une famille en pleine forme et, depuis peu, participe à l’écriture de spots sur la non-violence éducative ordinaire avec Sara Aline.



Ces spots (une trentaine), sollicités par la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE), seront diffusés sur les chaînes de télévision.



Le sujet est sensible, il met au défi Sarah Dukhan qui le relève, comme les autres avant lui. Engagée, motivée, elle n’imagine pas pouvoir changer le monde. Mais elle espère ajouter " une petite goutte ", poser une nouvelle pierre dans la construction d’un monde meilleur.