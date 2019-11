Sapristi ! 30 candidates à Miss France 2020 défilent à la Présidence

Tahiti, le 18 novembre 2019 - Tout juste arrivées au fenua pour leur voyage de préparation de Miss France 2020, les 30 candidates à l'élection étaient déjà à la mode tahitienne ce lundi matin. C'est en robes locales et couronnes de tiare sur la tête que les prétendantes à la succession de Miss France 2019, Vaimalama Chaves, ont défilé sous le chapiteau de la Présidence de la Polynésie française.



La Présidence de la Polynésie française a pris un sacré coup de glamour ce lundi matin. Et pour cause, les 30 candidates à l'élection de Miss France 2020, tout juste débarquées en Polynésie, ont défilé sur un podium aménagé spécialement pour l'occasion dans ce haut lieu de la politique locale.



Robes locales, talons compensés, sourires ravageurs et couronnes de fleurs sur la tête, qui sera remplacée pour l'une d'elle par le diadème de Miss France, le 14 décembre prochain à Marseille, les 30 miss régionales ont commencé fort leur séjour de préparation au concours de beauté. Les politiques et le public semblaient charmés par ces jeunes filles à peine fatiguées par le long voyage et le décalage horaire.

"C’est avec émotion et honneur que j’accueille les plus belles filles de France à la Présidence de la Polynésie française. Soyez les bienvenues à Tahiti. Je vous souhaite de passer un séjour agréable dans nos îles", a indiqué l'hôte chanceux des miss, le président de la Polynésie française, Édouard Fritch.