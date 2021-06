Santo, l’île bleue

Eaux pluviales et cours d’eau souterrains



Ces trous bleus, nés de l’effondrement de galeries sont donc souvent d’anciennes cavernes ayant perdu leur plafond du fait de l’érosion. Naturellement, toutes les cavités de Santo ne sont pas “à ciel ouvert” ; beaucoup de ces curiosités géologiques sont tout simplement des grottes plus ou moins accessibles, plus ou moins praticables, plus ou moins ouvertes aux visiteurs. La plus célèbre est la Millenium Cave qui peut se parcourir à pied, promenade tranquille, ou de manière bien plus sportive pour les amateurs de canyoning. Non seulement les eaux pluviales qui s’infiltrent dans ce karst continuent leur œuvre, mais en prime un cours d’eau, vite gonflé par les averses fréquentes, poursuit lui aussi son travail de creusement et de lente mais sûre érosion.

Tandis que les gouttes d’eau d’infiltration provenant de la surface et donc du plafond de la grotte sculptent stalactites et stalagmites, les eaux de ruissellement de leur côté ne font pas dans la dentelle et s’en prennent avec vigueur au substrat de calcite et d’aragonite, formant par endroits un dédale de puits, de fosses, de cascades apparaissant ou disparaissant au gré des humeurs du cours d’eau.

Les passages sont parfois aussi étroits que des chatières, offrant au spéléologue des boyaux peu engageants ; d’autres fois au contraire, le visiteur marche dans de vastes salles dont le plafond est à peine éclairé par les lampes frontales tant il se trouve en hauteur.

Mêlant lave et calcaires, Santo, sur le plan géologique, est assurément une destination que les amoureux de sensations fortes inscriront sur leur liste de “spots” à absolument visiter, quand la Covid daignera nous oublier et lorsque le Vanuatu rouvrira ses frontières aériennes, au moins à tous les vaccinés…