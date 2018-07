Santé : Papara organise une action de dépistage des infections sexuellement transmissibles vendredi

PAPEETE, le 24 juillet 2018 – La commune de Papara sensibilisée par la direciton de la Santé a décidé d'organiser pour la première une action de dépistage des infections sexuellement transmissibles et de sensibilisation aux IST et aux addictions vendredi sur le terrain Hotumaru à partir de 20h00.



Le vendredi 27 Juillet 2018, sur le Terrain de Hotumaru à partir de 20H00, se tiendra « une action sur la Prévention », le dépistage gratuit sur les Infections Sexuellement Transmissibles (I.S.T) et un stand de sensibilisation sur les différentes addictions (Drogues, Alcool, etc…). Le truck de la Miséricorde qui s'occupe de faire des rondes de dépistage à Papeete, se rendra à Papara.



Menée en collaboration avec le Ministère de la Santé, Ea’ttitude, le Père Christophe, les médecins, les infirmiers, les membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, les élus et agents municipaux, cette cause mobilise de nombreuses personnes désireuses de toucher la jeunesse polynésienne. Les dépistages se font de manière anonyme. Le test est totalement gratuit. Le résultat pour la Syphilis est connu immédiatement après le test. Si la personne est positive au test, le patient est immédiatement traité. Il y a un suivi trois mois après et six mois après.



" C'est la première fois que la commune organise une action de sensibilisation sur les IST et sur les addictions. Nous voulons sensibiliser notre jeunesse, car les IST comme la syphilis sont en train de prendre de l'ampleur en Polynésie ", indique-t-on à la mairie de Papara.



" Nous voulons mettre la lumière sur cette action. Nous ne voulons pas qu'elle soit cachée . Nous mettons en place sur le centre Hotu maru. Nous profitons des festivités du Heiva I Papara et de l'afflux de jeunes sur le terrain pour les toucher et les sensibiliser aux IST ." Ainsi de 20h à 2h00 du matin un stand d'information et de sensibilisation sera mis en place en marge des festivités du Heiva I Papara. " Nous souhaiterions mettre en place cette action de façon régulière sur la commune. Nous souhaitons rendre le dépistage accessible à notre population. Nous voulons rendre le dépistage accessible aux jeunes ", conclut la mairie.