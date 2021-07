Sans-abris : 810 millions pour le futur centre de jour de Vaininiore

Tahiti, le 28 juillet 2021 - La construction d’un centre de jour dédié aux sans-abris à Vaininiore se concrétise avec la signature, mercredi, d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre le Pays et Grands projets de Polynésie. Il s’agit de leur "permettre de retrouver des conditions de vie dignes". La livraison du chantier est programmée début 2024 pour un coût de 810 millions.



Afin "d’offrir une prise en charge de meilleure qualité" aux sans-abris, la ministre des Affaires sociales, Isabelle Sachet, a signé, mercredi, une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Polynésie et l’agence publique Grands projets de Polynésie, représentée par son directeur, Rémi Grouzelle, pour la construction d’un centre de jour sur le site de Vaininiore, à Papeete. Cette nouvelle structure d’accueil ouverte en journée entend "répondre à l’ensemble des besoins" des sans-abris et "leur garantir un accompagnement social individualisé efficient", indique le gouvernement dans un communiqué.



À cet effet, "plusieurs zones ont été délimitées pour favoriser l’accueil des personnes en situation d’errance", poursuit le texte. Il s’agit de "leur permettre de retrouver des conditions de vie dignes avec la possibilité de prendre une douche, de laver du linge, de se restaurer et de bénéficier de consignes individuelles pour le dépôt d’effets personnels".

La future structure prévoit également "un jardin et un espace de socialisation" dans une logique de "réinsertion sociale et professionnelle". Soit deux chantiers qui devraient démarrer fin 2022 sur deux parcelles (1 475 m2 et 756 m2) mises à disposition de la Polynésie pour une durée de 25 années. Le coût de ces deux programmes immobiliers ? 810 millions de Fcfp.