Sandre, un voyage dans les chaos d'une vie

Papeete, le 7 mai 2018 - Jouée la semaine dernière à la prison de Papeari, la pièce de théâtre Sandre revient à 'l'initiative de la compagnie du Caméléon, pour deux représentations, vendredi 11 et samedi 12 mai, au Petit théâtre à Papeete. Seul sur scène, le comédien, Erwan Daoupharse embarque le spectateur dans un voyage sous tension aux tréfonds de l'âme humaine.



A la fois glaçant, optimiste et souvent drôle, Sandre fait partie de ces spectacles qui marquent et auxquels on repense plusieurs jours après les avoir vus.

Seul sur scène pendant une heure, le comédien Erwan Daoupharse interprète le rôle d'une femme emprisonnée pour avoir commis un crime. Sans artifice, le comédien va au fil de la pièce révéler au spectateur le mystère de son personnage et sa souffrance. "Ce qui est certain, c’est que je ne voulais pas faire de la peine aux gens. Mais j’ai tué quelqu’un. Une fois, j’ai tué quelqu’un, même si je ne suis pas folle".