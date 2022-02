Sandra Lévy-Agami Manutahi en lice pour les législatives

Tahiti, le 2 février 2022 – L'ex-représentante du Tahoeraa Huiraatira, Sandra Lévy-Agami Manutahi, s'est déclarée candidate aux législatives de juin 2022, mercredi, en annonçant qu'elle se présentait aux côtés de l'indépendantiste André Tahimanarii dans la circonscription n°2. L'ancienne élue a présenté un programme axé sur cinq grandes thématiques dont la prorogation de la défiscalisation métropolitaine en Polynésie et la lutte contre "les trafics d'ice et d'armes".



Après une pause politique de trois ans, l'ancienne représentante du Tahoeraa Huiraatira à l'assemblée, Sandra Lévy-Agami Manutahi, a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse qu'elle se présentait aux élections législatives de 2022. Celle qui se définit comme une "catholique autonomiste, diplômée et cadre au ministère de la justice" a expliqué qu'elle se présentait dans la circonscription n°2 aux côtés de l'indépendantiste André Tahimanarii.



Après avoir dénoncé des "dirigeants qui sont apparus bien éloignés de nos réalités" durant la crise, Sandra Lévy-Agami Manutahi a présenté un programme bâti sur cinq points. La candidate a tout d'abord évoqué une "augmentation des moyens de contrôle de notre ZEE aujourd'hui délaissée par l'État" alors que nos océans sont "pillés" au préjudice des pêcheurs locaux. Elle a ensuite abordé la nécessité d'une "prorogation de la défiscalisation métropolitaine en Polynésie française" afin d'assurer un meilleur soutien économique aux "petits patentés" et aux PME qui ont été très "impactés par la crise".



ICE, ARMES, NUCLÉAIRE ET ÉCOLOGIE



Sur le volet sécuritaire, Sandra Lévy-Agami Manutahi s'est émue d'une société de plus en plus violente alors que la "sécurité est au cœur des compétences de l'État". Faisant référence aux coups de feu tirés dans le centre-ville de Papeete, la candidate a appelé à une "plus grande fermeté dans la politique de lutte contre les trafics d'ice et d'armes". Afin que le fenua ne soit pas "gangrené" par l'ice "comme cela est le cas à Hawaii", elle a notamment proposé que tous les bagages arrivant en Polynésie soient systématiquement contrôlés.



Dans le domaine du nucléaire, Sandra Lévy-Agami Manutahi compte, si elle est élue, "négocier avec l'État la suppression de la Loi Morin" et faire voter une nouvelle loi pour une indemnisation efficace et authentique des victimes des essais nucléaires. Sur le volet écologique enfin, l'ancienne représentante du Tahoeraa Huiraatira a plaidé en faveur du financement d'études portant sur le réchauffement climatique en Polynésie afin d'"anticiper la montée des eaux et tenter de freiner la disparition de nos terres".