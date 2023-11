Samsung va déployer un outil de traduction en temps réel sur un futur smartphone

Séoul, Corée du Sud | AFP | vendredi 10/11/2023 - Le géant sud-coréen de la tech Samsung Electronics va déployer un outil de traduction en temps réel reposant sur l'intelligence artificielle pour un nouveau smartphone en 2024, a déclaré vendredi à l'AFP un représentant du groupe.



Cette fonctionnalité sera disponible sur le prochain Samsung Galaxy, le modèle phare de l'entreprise, à sortir début 2024, selon la même source.



Elle permettra de "traduire en temps réel de l'audio et du texte pendant une communication", a expliqué le même porte-parole, sans dire combien de langues seraient prises en charge.



Grâce à "l'intelligence artificielle intégrée" au futur appareil, l'outil sera actif même si l'un des participants n'utilise pas un modèle de chez Samsung.



Parler à quelqu'un dans une autre langue en utilisant l'IA sera "aussi simple qu'activer les sous-titres" d'une série, a assuré Samsung dans un communiqué, précisant que les conversations privées seraient conservées à l'abri dans les smartphones.



Il s'agirait d'un "accomplissement important", selon des experts qui s'interrogent toutefois sur le fonctionnement d'un tel outil.



"Le procédé prendra au moins trois à quatre secondes durant lesquelles l'IA va comprendre le contenu original, le traduire dans une autre langue et le verbaliser à la personne qui écoute", explique Lee Won-kang, chef des opérations sud-coréennes de XL8, une start-up spécialisée dans la traduction par l'IA.



D'après lui, reste encore à savoir, entre autres, si les contenus traduits seront prononcés par la voix originale ou celle de l'IA.



Cette annonce intervient parallèlement au développement par le groupe de son propre modèle d'IA générative appelé Samsung Gauss, un outil capable de produire du langage, du code et des images. Il est actuellement utilisé au sein de l'entreprise.



Samsung a indiqué que ce modèle serait intégré dans un futur proche à une large gamme de ses produits, sans préciser lesquels, ni donner de date exacte.



Il doit notamment permettre d'aider à envoyer des mails, classer des documents, ou encore améliorer la résolution d'images.



L'IA générative intégrée "va changer pour toujours la façon dont nous concevons nos téléphones", a affirmé dans un communiqué Choi Won-joon, chef R&D de la branche smartphones de Samsung.



Le géant sud-coréen est le plus gros producteur de smartphone au monde: il a représenté un cinquième des ventes totales sur le marché entre juillet et septembre, devant Apple (16%), selon le spécialiste Counterpoint.