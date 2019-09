Samoans et Maori à Tahiti

PAPEETE, le 19 septembre 2019 - Jean-Marie Biret chef de la troupe Manahau co-organise un festival des danses et musiques du monde, Ia marae te ao. Il a invité des artistes des Samoa et de Nouvelle-Zélande à s’exprimer sur différentes scènes polynésiennes.



" Les groupes sont arrivés lundi, nous sommes allés au Fare Hape tous ensemble ", indique Jean-Marie Biret, chef de troupe de Manahau, à propos du festival de danses et musiques du monde qu’il co-organise. Car, au-delà des représentations, l’art fait partie intégrante de la culture. Il se vit.



Dans cette optique, pendant le festival, Jean-Marie Biret a prévu un temps d’échanges sur les façons de vivre de chacun. Une conférence est prévue le jeudi 26 au lycée hôtelier.



" Quand on voyage avec la troupe on voit de beaux spectacles, mais je me demande souvent comment et où vivent les gens, dans quel type d’habitation, quelles sont leurs habitudes … Cette conférence sera un petit moment d’échanges qui répondra à ces questions ."



Le festival de danses et musiques du monde rassemble des artistes de Nouvelle-Zélande (Opotiki Mai Tawhiti), des Samoa (Tipaula dance group), mais aussi de Rapa aux Australes et des Marquises. Manahau sera également sur scène.



Il y aura de la danse, du chant. Les prestations dureront une quinzaine de minutes. " Nous n’avons imposé aucun thème mais, dans la mesure du possible, nous avons demandé à intégrer une dimension rituelle. "



Les artistes Samoans présenteront leur cérémonie du kava, sans l’aspect sacré du rituel car l’orateur dédié à cette cérémonie n’est pas du voyage.



Entre les différentes représentations (voir le programme ci-dessous), les artistes invités se rendront dans des établissements scolaires du territoire.