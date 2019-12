Samoa: drapeau rouge devant le domicile d'habitants non vaccinés contre la rougeole

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 03/12/2019 - Les personnes non encore vaccinées contre la rougeole, qui a déjà tué des dizaines d'enfants aux Samoa, devront afficher un drapeau ou une étoffe rouge devant leur domicile pour aider les services de vaccination, ont annoncé mercredi les autorités de cet archipel du Pacifique sud.



"La population est invitée à attacher une étoffe rouge ou un drapeau rouge devant leur maison et près de la route pour indiquer que des membres de la famille n'ont pas été vaccinés", stipule un avis officiel.

Une campagne de vaccination sera lancée jeudi et vendredi dans l'archipel de 200.000 habitants, maison par maison, afin d'enrayer l'épidémie de rougeole. La vaccination est devenue obligatoire depuis le mois dernier en vertu d'un état d'urgence.

Les chiffres officiels publiés mercredi mentionnent 60 décès liés à l'épidémie, dont 52 concernant des enfants âgés de quatre ans ou moins.

Le taux d'infection continue à grimper, avec 171 nouveaux cas en 24 heures, pour un total national de 4.052.

La vaccination se concentrait ces dernières semaines sur les enfants mais le gouvernement l'a désormais élargie à la population entière.

Dans cette crise sanitaire, les Samoa ont reçu l'aide de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, le Royaule-Uni, la Chine, la Norvège, le Japon, les Etats-Unis et l'ONU.