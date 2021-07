Samoa: World Rugby propose son aide pour les septistes coincés à Dubai

Paris, France | AFP | jeudi 01/07/2021 - World Rugby a "proposé son aide" pour permettre à l'équipe de rugby à VII des Samoa, coincée à Dubaï, de rentrer chez elle, a assuré jeudi l'instance dirigeante du rugby mondial à l'AFP.



"Le bien-être des joueurs est notre priorité et nous avons proposé notre aide, en lien avec le gouvernement samoan, pour explorer en urgence toutes les options permettant de ramener les joueurs chez eux aussi rapidement que possible et en toute sécurité, en apportant entre temps le soutien matériel nécessaire à Dubaï", a expliqué un porte-parole de World Rugby à l'AFP.



Les Samoans, qui ont échoué au tournoi de qualifications à Monaco (19-20 juin), sont en effet bloqués à Dubaï sur le chemin du retour pour ne pas avoir satisfait aux exigences strictes des Samoa en matière de tests sanguins.



La situation est rendue encore plus complexe par les rares vols commerciaux entre Dubaï et Apia, la capitale de l'Etat du Pacifique.



"Il faut maintenant attendre le 27 juillet pour déterminer une date de retour", a tweeté le directeur de l'organisation Pacific Players Welfare et ancien international samoan Daniel Leo (38 ans, 39 sélections).



"Je me demande s'ils auraient été traités de la sorte s'ils avaient réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques ? Il y aurait probablement eu un vol en première classe organisé par le gouvernement", s'est-il également agacé.