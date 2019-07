Samoa 2019 : Les basketteurs tahitiens prennent "une petite claque" face à Fidji

APIA, le 9 juillet 2019 - La sélection masculine de basket-ball s'est inclinée 80-66 face à son homologue fidjien pour son entrée en lice ce lundi dans les Jeux du Pacifique. "On a pris une petite claque. Je pense que ça va nous faire du bien pour la suite de la compétition", a indiqué Ariimarau Meuel à la fin du match.



Douche froide pour les sports collectifs tahitien au cours la première journée des Jeux du Pacifique. Après les défaites des footballeurs et footballeuses et des beach-volleyeurs, c'est la sélection masculine de basket-ball qui s'est inclinée ce lundi pour son entrée en lice dans la compétition. Les coéquipiers de Ariimarau Meuel étaient opposés à Fidji et ont lourdement chuté sur le score de 80-66.



Très maladroits au shoot tout au long de la partie les Tahitiens ont rendu la tâche plus facile à leur adversaire du jour. "L'adresse habituellement c'est notre point fort parce que nous avons beaucoup de joueurs adroits à longue distance dans l'équipe. Mais pour ce match on ne mettait rien dedans", a expliqué Ariimarau Meuel, meilleur marqueur tahitien avec 21 points. Preuve de cette maladresse le terrible 3/21 à 3 points pour les Tahitiens contre 9/16 longue distance pour Fidji.



"On voulait terminer premier de notre poule de cette manière on aurait évité des matchs de barrage et on aurait pu se qualifier directement pour les demi-finales. C'est pas terminé on va aller jusqu'au bout. On a pris une petite claque. Je pense que ça va nous faire du bien pour la suite de la compétition", poursuit Ariimarau Meuel.



La sélection féminine de basket-ball disputera quant à elle son premier match ce mardi face aux Samoa américaines.