Samoa 2019 : Lancement officiel des XVIe Jeux du Pacifique à Apia

Plus de 3 000 athlètes ont défilé ce dimanche dans le stade de l'Apia Park pour la cérémonie d'ouverture des XVIe Jeux du Pacifique qui se tiennent à Samoa du 7 au 20 juillet prochain. Pour cette nouvelle édition 24 pays ont répondus présents, dont Tahiti qui a envoyé pour l'occasion 271 aito pour représenter les couleurs du fenua. Ces derniers ont défilé avec fierté et honneur dans l'immense stade de l'Apia Park qui a rassemblé pour la cérémonie d'ouverture plusieurs milliers de personnes.



Deux portes drapeaux ont mené la délégation tahitienne. La volleyeuse Tehei Labaste et le nageur Rainui Teriipaia-Rentier. Pour leur passage les athlètes tahitiens ont effectué un haka mené par Wilson Bonno, de la sélection masculine de volley-ball et originaire des îles Marquises. "Comme toujours le haka représente quelque chose de fort", a indiqué le jeune homme. "Cela fait appel à l'esprit guerrier de chaque athlète mais aussi à l'esprit guerrier de tout Polynésien même ceux qui sont restés à la maison. Tout le monde sera avec nous lors de ce haka pour la cérémonie d'ouverture."