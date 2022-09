Salvador: sept morts dans des glissements de terrain

San Salvador, Salvador | AFP | jeudi 22/09/2022 - Sept personnes sont mortes dans des glissements de terrain au Salvador, conséquence des fortes pluies qui s'abattent en cette période de l'année en Amérique centrale, ont annoncé jeudi les autorités.



Des maisons ont été ensevelies et "cinq personnes sont mortes", dans un hameau proche de la ville de Huizucar, à seize kilomètres au sud-ouest de San Salvador, a indiqué sur Twitter la Protection civile en publiant les photos des maisons de bois et de tôle, construites à flanc de colline, emportées par le glissement de terrain.



Deux autres personnes sont également décédées dans les mêmes circonstances près de la ville de Panchimalco, à 21 km au sud de San Salvador, a-t-on indiqué de même source.



"Nous sommes dans la période de l'année avec les plus fortes précipitations", les mois de "septembre et octobre", a indiqué le directeur de la protection civile, Luis Amaya.



Selon le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles (Marn), les pluies intermittentes de fortes intensité frappent principalement les zones montagneuses du pays.