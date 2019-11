Salon du livre : sélection de nouveautés 2019

Samo : une BD pensée, dessinée et colorisée à Tahiti



"La bande-dessinée c’est trois métiers" a fini par découvrir Mickey Moto au cours de son aventure livresque : le texte, le dessin et la mise en couleur. "Je suis graphiste de formation et c’est la première fois que je signe un livre en tant qu’auteur." Son livre est une bande-dessinée, la première du territoire entièrement pensée et réalisée en couleur et en Polynésie.



"Samo, l’enfant des vagues" raconte un ado, un demi du Pacifique. Il a 11 ans, un père kanak absent et une mère polynésienne, seule. Elle est la mater. Son trip à Samo c’est : boogie, surf et graff. Il a un pote, Coyotte. Il croise sur sa route la mystérieuse Hina et le terrible gang des Fafaru. Alors là, « bonjour les pea pea » !



En fonction de l’accueil de ce premier opus, une suite sera possible.

Paru aux Mers Australes