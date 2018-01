Salon de la gastronomie des Outre-mer : la Polynésie invitée d’honneur

PARIS, le 4 janvier 2018 - Babette de Rozières a convié les médias, jeudi matin, à l'hôtel de ville de Paris, afin de leur présenter la 3ème édition du salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie qui aura lieu du 2 au 4 février Porte de Versailles à Paris, avec la Polynésie française comme invitée d’honneur.



Lors de son intervention, Caroline Tang a remercié chaleureusement, au nom du président de la Polynésie française, Babette de Rozières pour cette initiative. Elle a rappelé que celle-ci en avait eu l’idée après avoir dégusté et apprécié du uru et du fei sur le stand de la délégation il y a deux ans.

La Déléguée de la Polynésie a souligné l’importance de ce type de salon pour les producteurs du secteur primaire, mais aussi pour les acteurs du tourisme, car il aura pour vocation d’offrir de nouveaux débouchés et permettra de renvoyer une image aussi inédite que superbe de la Polynésie française.



De manière concrète, en 2015, Babette de Rozières avait convié des acheteurs du groupe Carrefour qui avaient sélectionné trois produits ultramarins aujourd’hui commercialisés à l’international sous la marque « Reflets de France ». Cette année, les acheteurs de plusieurs grandes enseignes seront présents, ce qui devrait favoriser une plus large sélection de produits.



Un stand en forme de pirogue double



Le nombre d’exposants augmentera aussi, passant de 70 à 130. Parmi eux, des Polynésiens venus directement de Tahiti ainsi que des chefs polynésiens, parmi lesquels Bénédicte Sauvage, chef pâtissière du restaurant gastronomique « Le Coco’s » ou encore Nicolas Baretje, chef à bord du Haumana. Tous auront à cœur de valoriser leur production ou leur création. Ils évolueront sur un stand de 150 m2, très original puisqu'il aura la forme d'une pirogue double, emblème du Fenua.



L’objectif sera de faire découvrir les saveurs polynésiennes, leur diversité, l’art culinaire polynésien, et de valoriser des produits comme la vanille, les jus de fruits, le Rhum de Tahiti ou encore le vin produit aux Tuamotu. Le public pourra trouver, de surcroît, des verres gravés et de la vaisselle aux motifs polynésiens.



La Délégation de la Polynésie française sera partenaire de l'opération auprès de la présidence de la Polynésie française, le ministère du Tourisme, celui de l’agriculture, la chambre d'agriculture, Tahiti Tourisme et l’établissement Vanille de Tahiti.



Cette troisième édition du salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie devrait attirer plus de 100 000 visiteurs selon les organisateurs. Il est vrai qu’en investissant le hall 5 de la porte de Versailles ils bénéficieront d’une indéniable visibilité.