Salmonelle : rappel des produits infantiles Modilac

DÉSIGNATION DE PRODUITS

MODILAC EXPERT RIZ 1 âge

MODILAC EXPERT RIZ AR 1 âge

MODILAC EXPERT RIZ AR 2 AGE

MODILAC EXPERT RIZ 2 AGE

MODILAC EXPERT RIZ CROISSANCE

MODILAC EXPERT PREMA

PREMODILAC EXPERT

MODILAC EXPERT SL

MODILAC EXPERT HA

MODILAC EXPERT TRANSIT +

MODILAC EXPERT AR 1 AGE

MODILAC EXPERT AR 2 AGE

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CACAO

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT CARAMEL

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT VANILLE

MODILAC – MON PREMIER DESSERT SANS-LAIT BANANE

MODILAC 1 AGE distribués par les associations caritatives

MODILAC 2 AGE distribués par les associations caritatives



Les autorités sanitaires demandent aux parents qui disposeraient de boîtes concernées par cette mesure de rappel de ne pas les utiliser dans la mesure du possible, qu'elles soient neuves ou déjà entamées, et de les rapporter, si possible, au point de vente où elles ont été achetées.