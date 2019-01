Saison des pluies : mise en garde contre les pathologies saisonnières

PAPEETE, 21 janvier 2019 - Le bureau de veille sanitaire de la Direction de la santé met en garde contre les phénomènes infectieux prévisibles à l'occasion de la saison des pluies. Il profite de la publication du bulletin bimensuel pour diffuser quelques recommandations d'hygiène.



Les pluies actuelles et leurs conséquences sur la salubrité des habitats (inondations, boue, détritus, coupure d’eau, etc.) sont favorables à la transmission d’agents infectieux pouvant être responsables de la dengue, de la leptospirose, de gastro-entérites. Et ces risques persistent même après l’amélioration des conditions climatiques, rappelle lundi le bureau de veille sanitaire dans son dernier bulletin en donnant quelques recommandations générales :

- Ne marchez pas pieds nus dans la boue et dans des eaux susceptibles d’être souillées ;

- Ne vous baignez pas à la rivière ou aux embouchures ;

- Désinfectez rapidement toute blessure au niveau de la peau ;

- Recherchez et éliminez les gîtes larvaires au moins une fois par semaine : eaux stagnantes, seaux à boutures, vases, sous-pots, récipients, pneus, gouttières, caniveaux, etc. ;

- Contre les piqûres de moustiques, appliquez un répulsif cutané efficace. Utilisez des diffuseurs insecticides, des raquettes électriques, des moustiquaires de lits, etc. ;

- Lavez-vous les mains fréquemment, gardez une peau propre ;

- Assurez-vous que l’eau que vous consommez est potable : buvez de l’eau embouteillée ; faites bouillir l’eau du robinet pendant 10 à 15 minutes ; si vous récupérez de l’eau des fontaines publiques ou chez des personnes, utilisez des contenants propres et uniquement pour contenir de l’eau (bouteilles, bonbonnes d’eau…). Ces eaux doivent être bouillies pendant 10 à 15 minutes avant de les consommer.

- Cuisez bien les aliments avant de les consommer ;

- En cas de fièvres brutales, de douleurs musculaires ou articulaires, n’attendez pas pour consulter un médecin. Redoublez de vigilance pour les personnes fragiles : personnes âgées, bébés et enfants, femmes enceintes, malades chroniques.



Concernant la surveillance des pathologies actuellement en circulation sur le territoire de la Polynésie française, le dernier bulletin du BVS constate une augmentation des cas de grippe, une diminution des cas de leptospirose, une évolution stable de la dengue et de la diarrhée.